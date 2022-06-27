На туристическом острове Бали произошло землетрясение
Джакарта, 27 июня, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в провинции Восточная Кута на Бали, сообщает Detik.
Zeml.info
Землетрясение
В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявили, что землетрясение произошло 26 июня в 19:25 по западно-индонезийскому времени.
Эпицентр землетрясения находился в море в 11 км к северо-востоку от Куты. Очаг землетрясения залегал на глубине 81 км.
В Индонезии не сообщили об ущербе, причиненном землетрясением.
Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.