Санкт-Петербург, 27 июня, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отказал следствию в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Калюжного, подозреваемого в умышленном поджоге храма Святителя Василия Великого в поселке Парголово.

t. me/SPbGS Виктор Калюжный в суде по избранию меры пресечения

Напомним, мужчина подозревается в преступлении по части 2 статьи 167 УК РФ, за которое ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«Обвинение Калюжному не предъявлялось. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, Калюжный полностью признал вменяемое», — уточнили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, по данным МВД, злоумышленник поджёг церковное здание рано утром 26 июня, по данным следствия, с помощью канистры бензина, после конфликта с женой, которая работает в храме. Вскоре он был задержан. Облицованное деревом кирпичное здание храма полностью сгорело снаружи. Однако удалось спасти внутреннее убранство храма. Как сообщали СМИ, семья мужчины многодетная.