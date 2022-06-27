Москва, , 12:40 — REGNUM Россия не хочет прослыть на весь мир вором и трепетно относится к своим долговым обязательствам, заявил корреспонденту ИА REGNUM 27 июня член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев («Единая Россия»).

Госдума и экономика © ИА REGNUM

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что впервые с 1998 года в России наступит «дефолт». По данным СМИ, зарубежные держатели российских еврооблигаций не получили выплат, и 27 июня завершился месячный срок возможного доведения средств до инвесторов.

Депутат пояснил, что у России есть средства на погашение долга, но страны эмитенты валют, в которых номинированы государственные долги, заблокировали возможности операционного доступа России к своим накоплениям в их валютах, что исключает возможности проведения транзакций по долговым выплатам.

«Это не дефолт, это мелкая пакость в адрес России и большая глупость в адрес держателей долга, которые рассчитывали на доходность. При этом держатели долгов преимущественно западные фонды», — сказал Нифантьев.

По его словам, Россия, уважая своих коммерческих партнеров, попавших в глупое положение из-за политики их бездарного руководства стран, сделала жест доброй воли и создала механизм, позволяющий получить положенные выплаты в рублях. Держатели долга могут открыть счета в России, получить на них рублевые выплаты, конвертировать их на бирже в валюту и вывести на свои счета в зарубежные банки, добавил парламентарий.

«Да, мы могли бы этого не делать, но Россия не хочет прослыть на весь мир вором и трепетно относится к своим долговым обязательствам. Принимая вышесказанное во внимание, ситуацию никак нельзя назвать дефолтом. Это скорее клоунский пиар ход, который призван показать, что экономические санкции «привели Россию к дефолту», — отметил Нифантьев.

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