Вашингтон, 27 июня, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Власти США намерены лишить поддерживающие Россию компании доступа к американским технологиям, включая полупроводники. Об этом 27 июня говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

При этом не уточняется, какое количество компаний войдёт в этот список и добавляется, что Вашингтон также намерен ввести блокирующие санкции против российских государственных военных компаний и исследовательских организаций, которые работают в сфере обороны.

Кроме того, уточняется, что американские власти могут также ввести санкции против помогающих России скрыться от уплаты налогов лиц.

Помимо того, утверждается, что в результате этого импорт в Россию якобы может упасть на 40%, а также якобы «на двузначное число», возможно, сократится российский ВВП и инфляция может превысить 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг (СРЗП) заявил, что Россия опережает Соединенные Штаты Америки по возможностям обслуживать свои долги