Красногорск, , 12:32 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь идет на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 27 июня статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 148 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 64 случая меньше аналогичного показателя 26 июня. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 212 человек, а днём ранее — у 208 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 2 683 новых случая заражения коронавирусом.

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