Красногорск, 27 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь идет на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 27 июня статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 148 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 64 случая меньше аналогичного показателя 26 июня. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 212 человек, а днём ранее — у 208 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 2 683 новых случая заражения коронавирусом.