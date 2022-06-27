Берлин, , 12:31 — REGNUM Страны «Большой семерки» намерены во вторник 28 июня принять новый пакет скоординированных мер, направленных на усиление давления на Россию, и завершить разработку планов по ограничению цен на российскую нефть, передает 27 июня Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Саммит стран-участниц «большой семерки». 13 июня 2021 года, Лондон Number 10

«Лидеры стран G7 преследуют двойную цель — нанести прямой удар по доходам (президента России Владимира) Путина, особенно в сфере энергетики, но при этом минимизировать побочные эффекты и воздействие на экономику стран G7 и остального мира», — сказал американский чиновник в кулуарах ежегодного саммита «Большой семерки».

Страны «Семерки», на долю которых приходится почти половина мирового экономического производства, намерены усилить давление на Россию, не разгоняя и без того стремительно растущую инфляцию.

Лидеры группы также возьмут на себя «беспрецедентное долгосрочное обязательство по обеспечению безопасности и предоставлению Украине финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки до тех пор, пока это будет необходимо», включая своевременное предоставление оружия, говорится в информационном бюллетене Белого дома.

Новые меры направлены на то, чтобы еще больше лишить Кремль доходов от продажи нефти. По словам американского чиновника, страны G7 будут работать с другими партнерами над ограничением доходов России.

«Сегодняшние утренние новости о дефолте России впервые за более чем столетие показывают, насколько сильны действия, предпринятые США вместе с союзниками и партнерами, а также насколько радикально они повлияли на экономику России», — добавил чиновник.

Читайте ранее в этом сюжете: Страны G7 выделят $600 млрд на борьбу с «Поясом и путем» КНР — Politico