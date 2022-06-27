Тбилиси, , 12:31 — REGNUM В грузинском порту Батуми на протяжении последних суток находится турецкий танкер с российской нефтью. Об этом 27 июня сообщает грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари архи».

Танкер

По данным журналистов, танкер запустили в порт Грузии якобы в связи содействием местного бизнесмена Учи Мамацашвили и главы Службы государственной безопасности республики Григола Лилуашвили.

Авторы репортажа подозревают, что происхождение нефти планируется изменить, чтобы обойти антироссийские санкции.

Напомним, 3 июня Евросоюз ввёл санкции на закупку российской нефти и нефтепродуктов, сделав исключение для Венгрии. В руководстве Грузии неоднократно заявляли, что вводить антироссийские акции не будут, но поддержат ограничения, которые введут США или Евросоюз.

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