Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Сомнения и опасения относительно состояния демократии в США носят все более распространенный характер на Западе, со ссылкой на социологическое исследование сообщает 26 июня The Hill.

Светоч. Статуя Свободы. США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно данным нового исследования центра Pew, международное общественное мнение о Соединенных Штатах остается положительным в 18 опрошенных развитых странах. Большинство граждан мира говорят, что США — надежный партнер, а рейтинги президента Байдена в основном положительные. Кроме того, положителен имидж и НАТО. Однако, отмечает The Hill, «дьявол кроется в деталях».

За последние пару лет развитые страны нашли причины очень беспокоиться о состоянии американской демократии. В 2021 году более половины опрошенных людей в большинстве стран заявили, что демократия в США »раньше была хорошим примером для других стран», однако это больше не так. Подавляющее большинство почти во всех опрошенных странах считают, что в Америке существуют сильные конфликты между сторонниками различных политических партий.

И хотя Байдена по-прежнему любят во всем мире, его рейтинги одобрения снизились с 2021 года, при этом уверенность в его лидерстве значительно упала в 13 странах — на 20 и более процентных пунктов в Италии, Греции, Испании, Сингапуре и Франции. Частично это падение может отражать разочарование по поводу того, как именно США выводили войска из Афганистана, как именно отвечали на пандемию COVID-19, а также того, какая ситуация сложилась в экономике США.