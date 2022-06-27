Вашингтон, 27 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Сомнения и опасения относительно состояния демократии в США носят все более распространенный характер на Западе, со ссылкой на социологическое исследование сообщает 26 июня The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Светоч. Статуя Свободы. США

Согласно данным нового исследования центра Pew, международное общественное мнение о Соединенных Штатах остается положительным в 18 опрошенных развитых странах. Большинство граждан мира говорят, что США — надежный партнер, а рейтинги президента Байдена в основном положительные. Кроме того, положителен имидж и НАТО. Однако, отмечает The Hill, «дьявол кроется в деталях».

За последние пару лет развитые страны нашли причины очень беспокоиться о состоянии американской демократии. В 2021 году более половины опрошенных людей в большинстве стран заявили, что демократия в США »раньше была хорошим примером для других стран», однако это больше не так. Подавляющее большинство почти во всех опрошенных странах считают, что в Америке существуют сильные конфликты между сторонниками различных политических партий.

И хотя Байдена по-прежнему любят во всем мире, его рейтинги одобрения снизились с 2021 года, при этом уверенность в его лидерстве значительно упала в 13 странах — на 20 и более процентных пунктов в Италии, Греции, Испании, Сингапуре и Франции. Частично это падение может отражать разочарование по поводу того, как именно США выводили войска из Афганистана, как именно отвечали на пандемию COVID-19, а также того, какая ситуация сложилась в экономике США.