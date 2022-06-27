Финикс , США, 27 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Американская поп-певица Halsey (Эшли Франджипани) во время своего недавнего концерта в Финиксе призвала поклонников обратить внимание на проблемы репродуктивной сферы, заявив о необходимости в обсуждении этого вопроса, вопреки политической нестабильности в стране. Об этом 27 июня информирует NME.

Официальный YouTube-канал Halsey Певица Halsey в клипе на песню Nightmare

В начале мая в сеть проникли документы. Они показали, что Верховный суд США в частном порядке проголосовал за отмену решения дела 1973 года «Роу против Уэйда», которое сделало аборты законными на федеральном уровне. Это решение официально вступило в силу в пятницу, 24 июня, что означает, что штаты США смогут устанавливать свои собственные законы относительно законности абортов.

Как сообщает Politico, ожидается, что 23 штата сделают аборты незаконными — на момент написания статьи пять штатов уже сделали это, а еще восемь находятся в процессе завершения разработки законов против абортов.

«Это происходит уже очень долгое время», — сказала Хэлси примерно 20 000 зрителям концерта в Финиксе. «Я знаю, что мы хотим сидеть дома и ждать, когда появится какой-нибудь революционер, чтобы что-то изменить, но никто этого не сделает. Каждый человек здесь должен внести свой вклад в защиту телесной автономии и телесной неприкосновенности».