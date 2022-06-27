Горно-Алтайск, 27 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. На территории Республики Алтай, по состоянию на утро 27 июня, действует четыре лесных пожара на общей площади 6,75 га. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГО и ЧС.

Alexey Kudenko / Алексей Куденко Лесной пожар

По данным Минприроды республики, одно возгорание локализовано на площади 3 га. За сутки также ликвидирован лесной пожар в Турочакском лесничестве на площади 7,2 га.

«Всего, с начала пожароопасного сезона, в лесном фонде возникло 65 лесных пожаров на общей площади 753,20 га», — добавили в ведомстве.

Спасатели также напомнили, что в связи с установившейся в регионе жаркой погодой риски возникновения большого пожара возрастают.