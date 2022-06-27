Москва, 27 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Для почти половины граждан (43%) идеальный отпуск летом 2022 года — это отпуск, проведённый в России. 31% предпочли бы провести отпуск за рубежом. Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Отдых

Сторонники отдыха в России чаще всего считают лучшими такие места, как Сочи и Адлер (13%), Крым (12%), Санкт-Петербург, курорты Краснодарского края и отпуск дома, в родном городе (по 6%).

Те, кто считает идеальным отпуском отпуск за границей, чаще мечтают о Турции (13%), Италии (10%), Испании (8%), Таиланде (7%), ОАЭ (5%) и США (4%).

Опрос проведён 7–22 июня 2022 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 532 населенных пунктах.

Как сообщало, жители России оценили неделю идеального отдыха за рубежом (в Турции, Италии, Испании и т.д.) в 135 тыс. руб. на человека.

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