Ярославль, 27 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Ярославле женщина ночью 27 июня оставила без присмотра своего 5-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Ребёнок

«В полицию поступило сообщение от граждан о том, что в Красноперекопском районе из открытого окна на 8 этаже слышен детский плач. На место сразу же прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции», — пояснили в пресс-службе ярославского УМВД.

Сотрудники полиции успокаивали мальчика, оставшегося одного в квартире, и отвлекали его, чтобы он не подходил к открытому окну. Чуть позже возвратилась мать ребёнка, которая и открыла дверь. Как уточнили в пресс-службе, женщина была нетрезвой.

«Пояснила, что ребенок спал, когда она уходила. Окно было открыто, так как жаркая погода, не подумала, что может проснуться», — рассказали в ярославской полиции.

Сейчас в отношении женщины проводится проверка.