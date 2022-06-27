Нижневартовск, Югра, 27 июня, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) устанавливаются обстоятельства гибели мужчины, которого обнаружили на берегу реки с огнестрельным ранением в области головы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Ружьё

Тело мужчины 1989 года рождения в микрорайоне РЭБ флота города Нижневартовска на берегу реки Обь нашли сотрудники пожарно-спасательной части ГУ МЧС около 10:00 (08:00 мск) часов 27 июня 2022 года. Рядом с телом находилось охотничье ружье.

Следователями устанавливаются все обстоятельства трагедии, проверяются версии произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.