Абу-Даби, , 12:32 — REGNUM Офицеры и курсанты из Объединённых Арабских Эмиратов начнут обучение в израильских военных училищах. Об этом 27 июня сообщает официальный израильский телеканал Kan.

ВВС ОАЭ Robert Sullivan

По данным журналистов, в рамках эксперимента слушатель курсов из Эмиратов в следующем учебном году начнёт обучение в колледже национальной безопасности при Генеральном штабе израильской армии, в котором проходят курсы повышения квалификации израильские офицеры высшего звена.

Отмечается, что первым слушателем израильских курсов для офицеров станет полковник ВВС Объединённых Арабских Эмиратов.

Это первый в истории случай, когда офицеры из арабских стран будут проходить обучение на территории Израиля.