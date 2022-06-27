ОАЭ и Израиль договорились о подготовке офицеров
Абу-Даби, 27 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Офицеры и курсанты из Объединённых Арабских Эмиратов начнут обучение в израильских военных училищах. Об этом 27 июня сообщает официальный израильский телеканал Kan.
Robert Sullivan
ВВС ОАЭ
По данным журналистов, в рамках эксперимента слушатель курсов из Эмиратов в следующем учебном году начнёт обучение в колледже национальной безопасности при Генеральном штабе израильской армии, в котором проходят курсы повышения квалификации израильские офицеры высшего звена.
Отмечается, что первым слушателем израильских курсов для офицеров станет полковник ВВС Объединённых Арабских Эмиратов.
Это первый в истории случай, когда офицеры из арабских стран будут проходить обучение на территории Израиля.