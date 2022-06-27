В Крыму из дома-интерната для детей-инвалидов эвакуировали 95 воспитанников
Белогорск, Крым, 27 июня, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Из Белогорского дома-интерната для детей-инвалидов эвакуированы 95 воспитанников, данные 27 июня опубликовала пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
Сильные дожди прошли в Белогорском районе 26 июня, подтопленными оказались несколько сёл, в том числе зону подтопления попал Белогорский дом-интернат для детей-инвалидов.
Надзорное ведомство держит на особом контроле соблюдение прав граждан, проживающих и находящихся в населенных пунктах Белогорского района, попавших в зону подтопления. Прокуроры также намерены дать оценку соблюдению требований законодательства о предупреждении и ликвидации ситуаций чрезвычайного характера.
Как сообщало ИА REGNUM, 24–26 июня на Крым обрушились сильные дожди. Подтопления зафиксированы в Симферополе и Симферопольском районе, где ввели режим ЧС, в Белогорском районе. На 27 и 28 июня в регионе сохраняется штормовое предупреждение об осадках.