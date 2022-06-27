Белогорск, Крым, 27 июня, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Из Белогорского дома-интерната для детей-инвалидов эвакуированы 95 воспитанников, данные 27 июня опубликовала пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Mchs.rk.gov.ru Наводнение

Сильные дожди прошли в Белогорском районе 26 июня, подтопленными оказались несколько сёл, в том числе зону подтопления попал Белогорский дом-интернат для детей-инвалидов.

«В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних воспитанников, находящихся в учреждении, в настоящее время 95 детей эвакуированы и размещены в учреждениях здравоохранения и санаториях», — сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство держит на особом контроле соблюдение прав граждан, проживающих и находящихся в населенных пунктах Белогорского района, попавших в зону подтопления. Прокуроры также намерены дать оценку соблюдению требований законодательства о предупреждении и ликвидации ситуаций чрезвычайного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, 24–26 июня на Крым обрушились сильные дожди. Подтопления зафиксированы в Симферополе и Симферопольском районе, где ввели режим ЧС, в Белогорском районе. На 27 и 28 июня в регионе сохраняется штормовое предупреждение об осадках.