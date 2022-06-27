Москва, 27 июня, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве снова начала снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 27 июня статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 212 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 20 случаев меньше аналогичного показателя 26 июня. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 232 человек, а днём ранее — у 230 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 2 683 новых случая заражения коронавирусом.