Челябинск, 27 июня, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Челябинской области главе одной из строительных компаний предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщает областное управление СКР.

Wallspaper.ru Наручники

По данным следствия, при строительстве детского сада в Аше было похищено более 19 млн рублей. Деньги были выделены из госбюджета по госконтракту. Руководитель предоставил документы, в которых были заведомо ложные сведения об объёме произведённых работ.

Сейчас директор находится в СИЗО. Сотрудники ФСБ и МВД осуществляют оперативное сопровождение его уголовного дела.