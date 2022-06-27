Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM Санкт-Петербург сохранил первое место среди регионов России по числу новых заражений коронавирусной инфекцией. Об этом 27 июня сообщили в федеральном оперштабе. Северная столица обогнала Москву на 26 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В Петербурге за истекшие сутки выявили 238 случаев заражения коронавирусом, что на шесть случаев меньше, чем за предыдущие сутки. Скончались от COVID-19, как основной причины смерти, за сутки 11 пациентов. Показатель возрос на одного человека. В Санкт-Петербурге за сутки выздоровели от COVID-19 всего 19 человек. Их число за сутки снизилось на 78 человек.

По данным городского оперштаба, на лечении ковида в больницах города состоят 976 больных (+26 пациентов по отношению к предыдущим суткам). За сутки 35 петербуржцев (-20) госпитализировали с ковидом в медучреждения. При этом 122 человека (+8) размещены в отделениях реанимации, а 28 подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц за сутки выписали 12 пациентов (-43).

Лечение ковида на дому ведут 1336 человек. Этот показатель за сутки никак не изменился.

Отметим, что за всё время пандемии в Санкт-Петербурге обнаружили 1 535 785 случаев заражения коронавирусом. Жертвами ковида стали за всё время 34 105 больных, а переболел им 1 499 031 человек.

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