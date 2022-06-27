27 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Иван Коновалов, Василий Иванов, , 16:15 — REGNUM Волгоградский областной краеведческий музей был создан в разгар Первой мировой войны как Царицынский музей, описывающий историю и быт местного края. За годы гражданской войны музей, как и большая часть города, был разорен и превращен в руины.

Но уже в 1921 году он был вновь открыт для посетителей. В качестве экспонатов советским гражданам были представлены археологические материалы, предметы металлургического производства, экспонаты по зоологии, ботанике, анатомии, географии. В 1924 году музей получил статус губернского, а в 1925 году он был переведен в здание бывшей Преображенской церкви, где располагался до 1942 года.

В зале дикой природы Василий Иванов © ИА REGNUM

В Волгоградском Краеведческом музее Василий Иванов © ИА REGNUM

Волк Василий Иванов © ИА REGNUM

Белый пеликан и белая цапля Василий Иванов © ИА REGNUM Орлан-белохвост Василий Иванов © ИА REGNUM

Европейская белуга Василий Иванов © ИА REGNUM

В дни Сталинградской битвы музей снова был безжалостно стерт, а его коллекция почти полностью погибла. Спасенная часть музейного фонда была перевезена в село Цветочное в Сталинградской области, а в 1944 году отправилась дальше — в Урюпинск. До 1954 года музей и его спасенная коллекция находились в городе Камышин. Лишь в 1954 году музей вернулся в родной город.

В музее Василий Иванов © ИА REGNUM

В музее Василий Иванов © ИА REGNUM

В Волгоградском Краеведческом музее Василий Иванов © ИА REGNUM

Зал купеческой лавки Василий Иванов © ИА REGNUM

В купеческой лавке Василий Иванов © ИА REGNUM

Экспозиция «Как за Доном, за рекой» Василий Иванов © ИА REGNUM

О свадьбе Василий Иванов © ИА REGNUM

В наши дни Волгоградский областной краеведческий музей находится в двух старейших зданиях города — здании Царицынской Земской Управы (1916 г.) и Волжско-Камского коммерческого банка (1879 г. постройки), которые являются памятниками архитектуры конца XIX — начала XX веков. Его музейный фонд на данный момент насчитывает около 154 тыс. единиц хранения.

В зале истории казачества Василий Иванов © ИА REGNUM

В зале истории казачества Василий Иванов © ИА REGNUM

В зале истории казачества Василий Иванов © ИА REGNUM В зале истории казачества Василий Иванов © ИА REGNUM

В зале истории казачества Василий Иванов © ИА REGNUM

В учебном зале Василий Иванов © ИА REGNUM

В учебном зале Василий Иванов © ИА REGNUM

В учебном зале Василий Иванов © ИА REGNUM

В учебном зале Василий Иванов © ИА REGNUM

Поблизости расположилось еще одно примечательное для истории Волгограда место — Здание первой пожарной части города Царицына, одно из двух сохранившихся до наших дней. Каланча была повреждена в ходе Сталинградской битвы, из-за чего дальнейшее использование пожарной части обходилось без опознавательной башни. В 1995 году здание было восстановлено в дореволюционном виде. Однако на прямую службу здание возвращено не было: после долгих лет капитализации здания под библиотеку, ломбард, спортивный центр, а позже и банк — в 2016 году оно было передано Волгоградскому краеведческому музею. В входе реставрационных работ был максимально сохранен исторический облик здания, теперь каланча хранит в себе самые ценные экспозиции и показывает туристам Волгоград со смотровой площадки.

Здание первой пожарной части Василий Иванов © ИА REGNUM

Каланча Василий Иванов © ИА REGNUM

Внутри здания пожарной части Василий Иванов © ИА REGNUM

Внутри здания пожарной части Василий Иванов © ИА REGNUM

Внутри здания пожарной части Василий Иванов © ИА REGNUM

Вид на Волгоград со смотровой площадки здания первой пожарной части Царицына Василий Иванов © ИА REGNUM

Вид на Комсомольский сад со смотровой площадки здания первой пожарной части Царицына Василий Иванов © ИА REGNUM

Вид на Волгоград со смотровой площадки здания первой пожарной части Царицына Василий Иванов © ИА REGNUM Вид на Железнодорожный вокзал со смотровой площадки здания первой пожарной части Царицына Василий Иванов © ИА REGNUM

Вид на собор Александра Невского со смотровой площадки здания первой пожарной части Царицына Василий Иванов © ИА REGNUM