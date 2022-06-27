Анадырь, 27 июня, 2022, 12:22 — ИА Регнум. На Чукотке определился победитель конкурса на предоставление субсидии для туристического бизнеса на проведения туров выходного дня для жителей и гостей Анадыря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Marine2017.fr Прогулка на катере

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Региональный туроператор «Кутх Трэвел» стал единственным участником и победителем, который предлагает водные экскурсии по акватории Анадыря и поездки в Эгвекинот по субсидированным ценам.

В предыдущие два года компания проводила туры выходного дня по Анадырскому лиману до косы Русская Кошка, на мыс Калашникова, морские круизы в Эгвекинот.

Как сообщало ИА REGNUM, для развития речного туризма в России необходимо создать федеральную программу, которая будет включать элементы субсидирования строительства флота и инфраструктуры.