Буйнакский район, Дагестан, 27 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Дагестане после массового пищевого отравления жителей Буйнакского района арестован руководитель кондитерского цеха. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили 27 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Chris Yarzab Арест

Напомним, с 19 по 21 июня в Буйнакском районе обратились за помощью к медикам 66 местных жителей. С признаками пищевого отравления они были доставлены в Буйнакскую центральную городскую больницу, а также в участковую больницу села Нижнее Казанище. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, а по данному факту возбудили уголовное дело.

В рамках его расследования было установлено, что все отравившиеся употребляли в пищу кондитерские изделия, изготовленные в одном из частных кондитерских цехов в селе Нижнее Казанище Буйнакского района.