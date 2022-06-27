Уфа, 27 июня, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров возмутился платными местами уличной торговли для пожилых садоводов. Об этом он заявил 27 июня на совещании правительства региона в центре управления республикой.

Иван Шилов ИА REGNUM Двигатель торговли

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«Мне, честно говоря, не удобно этим заниматься. Все-таки и должность у меня большая. Мы на прошлой неделе на 16 млрд рублей подписали соглашений, а сейчас я вынужден главам рассказывать, как они работают и выполняют мое поручение. Вы думаете, я не доведу это дело до конца?» — заявил Хабиров.

Он напомнил, что ранее с главами муниципалитетов была достигнута договоренность о том, что торговые места для садоводов будут предоставляться бесплатно.

«Ну создайте вы места бесплатные этим бабушкам и дедушкам, которые два пучка укропа принесли», — сообщил глава региона.

Хабиров поручил чиновникам проанализировать и решить этот вопрос.

«Главы, посмотрите, пожалуйста, на это дело, мне кажется, вы где-то недорабатываете», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Башкирия может получить до 200 млн рублей из федерального бюджета на поддержку населения по выращиванию овощей на приусадебных и садовых участках.