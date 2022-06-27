Вильнюс, 27 июня, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Литва на консультациях с Еврокомиссией согласовали принципы и установки транзита российских грузов в Калининград, сообщил старший советник главы республики по национальной безопасности Кястутис Будрис.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

«Сегодня было достигнуто единодушное согласие об основных принципах и основных положениях, которым Литва должна следовать», — приводит его слова портал LRT.

По его словам, власти Литвы «выполняют свои обязательства, но также реализуют свои суверенные права — контролируют грузы и пассажиров».

«И за товары, не подпадающие под санкции, нас никто не упрекнул», — добавил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявил о подготовке Еврокомиссией документа, разрешающего перевозку санкционных товаров в Калининградскую область из других регионов России через территорию Евросоюза.

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