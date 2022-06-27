Москва, 27 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Тарифы за услуги ЖКХ в России пересчитываются каждый год, но в последнее время этот темп набирает обороты, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании Nalog98.ru Александр Егоров.

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«Большинство россиян и так испытывают трудности с оплатой услуг ЖКХ в силу нестабильной ситуации с работодателями. Какая-то часть граждан и вовсе являются пожизненными должниками. В первую очередь, это возмутит тех, у кого есть сложности, но не все так печально.

Во-первых, государство пытается «сгладить углы», вводя специальные списки «льготников», каждый год эти списки расширяются.

А во-вторых, жилищный кодекс России предписывает государству ограничивать рост размера платы за коммунальные услуги через утверждение максимальных индексов изменения.

В-третьих, каждый регион вправе применять или не применять к себе вводимые распоряжения Правительства.

Из этого следует вывод о том, что появятся допустимые пределы роста квартплаты, и рост цен коснется не всех регионов России.

Но жителям Крыма, Севастополя, Чечни, Татарии и Санкт-Петербурга придется принять рост цен более, чем на 6%», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в России платежи за услуги ЖКХ вырастут в среднем на 3,5–5%.

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