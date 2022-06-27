Белгород, 27 июня, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Белгородской области за последние сутки с COVID-19 госпитализирован один человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в федеральном оперативном штабе. Выписано с выздоровлением 45 человек.

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Всего в Белгородской области выявлено 131 726 носителей инфекции. Выздоровели 129 070 жителей. Скончались от осложнений 2 277 человек, причём за сутки новых летальных исходов не зарегистрировано.

По данным регионального оперштаба, в стационарах проходят лечение 111 пациентов, ещё 268 человек врачи наблюдают амбулаторно.