Омск, 27 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Омской области прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу о жестоком убийстве девушки-инвалида.

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Как сообщили ИА REGNUM 27 июня в областной прокуратуре, приговор по делу против 21-летнего омича вынес Омский областной суд. Он признан виновным в убийстве и краже (п. п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 1 ст. 158 УК РФ).

Установлено, что в августе 2021 года мужчина употреблял спиртное со своей знакомой девушкой, являющейся инвалидом первой группы. Он нанёс ей не менее 86 ранений колюще-режущими предметами. Потерпевшая скончалась.

Мужчина скрылся с места преступления, но позже вернулся и украл 10 тысяч рублей. Через некоторое время злоумышленник явился в полицию и признался в преступлении.

Он осуждён на 15 лет и четыре месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Кроме того, удовлетворён гражданский иск отца погибшей о взыскании с омича компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге готовятся предъявить обвинение убийце женщины и ребёнка.

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