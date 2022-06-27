Кишинёв, 27 июня, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Молдавии в западных странах обещали финансовую помощь, но пока республика почти ничего не получила. Об этом на телеканале «Прайм» заявила молдавский президент Майя Санду.

Iulian Burcescu Майя Санду

Она сообщила, что в Германии обещали предоставить Молдавии €60 млн, а в Румынии — ещё €10 млн. Из этих денег пришло менее €5 млн на украинских беженцев.

«Очень мало денег поступило. Думаю, что будет больше во второй половине года», — сказала Санду.

По её мнению, финансовая помощь задерживается из-за бюрократических проволочек. В Молдавии ждут этих денег, а также помощи, которую ранее обещал Брюссель.

Стоит отметить, что Санду занимает пост президента с декабря 2020 года. Летом 2021 года она распустила парламент, и на досрочных выборах победила её партия «Действие и солидарность» (ПДС), которая собрала новое правительство. После этого Санду объявила, что рассчитывает на помощь от Евросоюза в связи со сменой курса Кишинёва.