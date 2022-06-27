Санкт-Петербург, 27 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Собственник дома в садоводстве в Гатчинском районе Ленинградской области в ходе личного конфликта застрелил мужчину, который вместе с семьей снял у него дом для проживания. Злоумышленник задержан по горячим следам.

Jonathanmallard Выстрел

Сообщение о трагедии поступило 26 июня в 10 часов утра. Женщина, работающая стоматологом, заявила о том, что в банном помещении на дачном участке СНТ «Фрегат» в массиве Строганово с огнестрельным ранением головы обнаружила труп своего супруга, 1982 года рождения, директора филиала магазина.

Как рассказали 27 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 14 часов в лесополосе массива Строганово в 1500 метрах от садоводства полицейскими по подозрению в убийстве был задержан ранее неоднократно судимый, неработающий мужчина, 1966 года рождения.

По данному факту следственным отделом по городу Гатчина Следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Как отметили в СУ СКР по Ленобласти, потерпевший вместе с семьей арендовал дом на участке у мужчины. В ночь с 25 на 26 июня между арендатором и собственником возник конфликт, они прошли в другую постройку на участке, где проживал хозяин.

«На фоне личных неприязненных отношений мужчина 1966 г. р. произвел выстрел из неустановленного пистолета в голову гостя, после чего скрылся с места происшествия», — отметили в ведомстве.

Подозреваемый после задержания был допрошен, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Идет установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз.