Донецк, 27 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Населённый пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся миномётному обстрелу украинских нацистов. Об этом 27 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Уточняется, что обстрел Гольмовского со стороны ВСУ был зафиксирован в 11:45 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено восемь мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что силовики нашли доказательства подготовки аэропорта в Северодонецке под создание серьезной базы НАТО.