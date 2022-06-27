Владивосток, 27 июня, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В аэропорту Владивостока 27 июня состоялась торжественная встреча главного символа VII Международных спортивных игр «Дети Азии» — зажжённого огня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Фото Анастасии Котляровой, правительство Приморья Встреча в аэропорту

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Символическое пламя в специальной колбе доставили хранители.

«В Якутске, в национальном парке «Ленские столбы», наш шаман зажег этот огонь. Мы его оберегали и бережно хранили. Нам очень радостно, что в такой торжественной обстановке передаем правительству Приморского края право и честь проводить VII Международные спортивные игры «Дети Азии». Впервые за свою историю, с 1996 года, игры будут проводиться за пределами Якутска», — сказал заместитель постоянного представителя Якутии по ДФО Валерий Протопопов.

Руководство города и региона подтвердило готовность Приморья к этому масштабному мероприятию.

Старт эстафеты будет дан 30 июня в Большом Камне. Завершится эстафета на церемонии открытия игр зажжением чащи огня 28 июля в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» во Владивостоке.

Ожидается, что общая численность участников составит около 2 тыс. человек. Планируется разыграть 275 комплектов медалей в 19 видах спорта. Приморье на правах принимающей стороны выставит самую многочисленную сборную, в двух составах которой выступят 304 спортсмена.

Как сообщало ИА REGNUM, приморцы в ходе голосования выбрали имена для талисманов VII Международных спортивных игр «Дети Азии», которые пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа.