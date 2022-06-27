Москва, 27 июня, 2022, 12:15 — ИА Регнум. На фоне санкций Минобрнауки не фиксирует отказа стран от признания российских дипломов о высшем образовании, ученых степеней и ученых званий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня, об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Government.ru Валерий Фальков

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«Нет ни одного пока случая в текущей ситуации, где бы мы сделали шаг назад», — подчеркнул Фальков.

Он также отверг опасения в отказе от признания российских дипломов о высшем образовании из-за выхода из Болонского процесса.