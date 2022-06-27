Москва, 27 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. У России есть все возможности для обслуживания своих долговых обязательств, поэтому никакого дефолта в стране нет, заявил 27 июня корреспонденту ИА REGNUM глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг (СРЗП).

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Валерий Гартунг

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По его словам, иностранные инвесторы, которые держат российский долг, не могут получить свои средства из-за односторонних действий США. Гартунг напомнил, что по международному законодательству международные санкции возможны только с одобрения Совета безопасности ООН, но тот не принимал никаких решений в отношении России.

«Поэтому эти санкции незаконны и, соответственно, Россия не несет ответственность за них. Мне очевидно, что Россия, как добросовестный заемщик, исполнила все свои обязательства и предприняла все попытки для расчета с кредиторами, включая оплату в рублях», — пояснил парламентарий.

В сложившейся ситуации у кредиторов есть возможность получения своих денег, но нужно изменить путь их прохождения, отметил Гартунг.

«На самом деле это не более, чем пиар-акция. Для экономики России это никаких финансовых последствий не несет. Во всяком случае, эти последствия не больше, чем последствия от тех санкций незаконных, которые в отношении России введены. Можно сказать, что это очередная санкция, опять же, незаконная», — добавил он.