Лос-Анджелес, США, 27 июня, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Американская поп-панк-исполнительница Willow (Уиллоу Смит) представила первый в этом году сольным сингл под названием Maybe it’s my fault. Трек был представлен в социальных сетях певицы 25 июня.

Скриншот с YouTube Уиллоу Смит

Сингл Maybe it’s my fault стал первым сольным для молодой исполнительницы после совместных работ с Yungblud (Доминик Харрисон) и PinkPantheress.

В новом сингле Уиллоу Смит рассуждает о несовершенстве людей в эмоционально близких отношениях. «Мы часто пытаемся свалить свои обиды на других людей», — рассказывает о песне Смит. «Maybe it’s my fault исследует, как это — нести равную ответственность за эмоциональную боль, которую мы испытываем, и в то же время позволять себе быть человеком».