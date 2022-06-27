Грозный, 27 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что силовики нашли доказательства подготовки аэропорта в Северодонецке под создание серьезной базы НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Полностью у нас имеется информация, доказательная база о том, что аэропорт города Северодонецк, по сути своей, готовился под базу НАТО, должен был быть основным аэропортом на территории, которая прилегает к Российской Федерации, к нашим границам, и должны были быть развернуты серьезные лагеря (НАТО) — с самолетами, вооружением, оснащением. По сути своей, наверное, для подготовки нападения на Российскую Федерацию», — сказал он РИА Новости.

Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что на территории Украины тайно присутствуют военнослужащие подразделений специального назначения и разведки нескольких стран Североатлантического альянса, помогающие киевскому режиму противостоять спецоперации Вооружённых сил России.

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