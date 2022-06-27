Москва, 27 июня, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ) покинул Ашот Хачатурянц. Об этом 27 июня сообщает «Матч ТВ».

Дарья Драй ИА REGNUM Президент РПЛ Ашот Хачатурянц

Ранее Хачатурянц сообщил, что останется на посту главы экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС).

Напомним, в октябре 2021 года Хачатурянц стал и. о. президента РПЛ после ухода в отставку Сергея Прядкина. В ноябре он был официально утверждён на пост главы РПЛ.