Кабул, 27 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум. По меньшей мере 25 человек и сотни голов скота погибли из-за холодной погоды и наводнений в ряде афганских провинций. Об этом представитель министерства по чрезвычайным ситуациям правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Насим Хаккани сообщил в интервью «Afghanistan International».

(сс) Ahmad5shiry Провинция Панджшер. Афганистан

Хаккани опроверг сообщения о гибели около 400 человек в результате стихийных бедствий. В министерстве сообщили, что людям, чьи дома были разрушены наводнением, раздали палатки.

Сайфуддин Летон, пресс-секретарь губернатора Нуристана, сообщил изданию, что только в горных районах провинции погибло более 2000 голов скота.

В последние дни в провинциях Бадахшан, Бамиан, Вардак, Газни, Дайкунди, Кабул, Каписа, Кунар, Лагман, Логар, Нангархар, Нуристан, Пактика, Пактия, Панджшер, Парван, Саманган, Сарипуль, Тахар и Хост выпали сильные дожди, произошли наводнения.

Большое количество жертв землетрясения в Пактике и Хосте также связано с дождём и холодами. Люди в этих районах летом спят на открытом воздухе, но за день до землетрясения здесь прошёл сильный дождь, вынудивший жителей ночевать в своих домах. В результате погибло и пострадало большое количество людей.

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