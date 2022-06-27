Москва, 27 июня, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В России резко возрастёт потребность в высококлассном инженерном образовании. Об этом 27 июня заявил заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на парламентских слушаниях в Госдуме.

Официальное интернет-представительство президента России Валерий Фальков

«На новом этапе развития страны она должна в первую очередь обеспечить технологический суверенитет страны. Её экономику, государственные и общественные институты высококвалифицированными специалистами, исследователями, созидателями уникальных технологий, продуктов и сервисов», — заявил Фальков.

В связи с этим он подчеркнул особую роль развития инженерного образования.

«Отвёрточная сборка, складывание из уже готовых чужих элементов сложных технологических систем предполагали минимальный запрос на инженера-творца. Отсюда разного рода облегчённые версии инженерного образования», — указал он.

«Сейчас нашей стране предстоит восстановить проектирование, производство и обслуживание целого ряда сложных технологических кластеров, которые ранее мы могли импортировать. Этот вызов создаёт совершенно новую реальность для высшего инженерного образования», — подчеркнул министр.