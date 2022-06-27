Чита, 27 июня, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 27 июня 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 348 (+9 за минувшие сутки). Вместе с тем 166 508 пациентов (+5 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число жертв уже составляет 2682 человека (0 за сутки).

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 18 человек находится в тяжелом состоянии (+1), один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (+1 за сутки).

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