27 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 12:29 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида в своем санкционном раже решил переплюнуть своих коллег по «большой семерке». Для этого он приберег для саммита Группы семи (G7) очередную порцию репрессалий в отношении физических и юридических лиц из Российской Федерации. На заседании в замке Эльмау на юге Германии, где проходит саммит, Кисида сообщил, что правительство Японии расширит индивидуальные и экспортные санкции против российских физических лиц и организаций в связи с ситуацией вокруг Украины.

Кисида Фумио. Премьер-министр Японии Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как сообщает ТАСС, Япония намерена заморозить активы 70 физических и юридических лиц из РФ, а также ввести дополнительные экспортные санкции в отношении еще 90 российских организаций, связанных, по мнению Токио, с оборонным сектором. Кроме того, новый пакет рестрикций предусматривает запрет на предоставление РФ услуг по бухгалтерскому учету и трастовых услуг. В него же будет включен и запрет на импорт российского золота, о чем до этого объявила Великобритания.

Как уже отмечалось, следуя указаниям сюзерена — США и мстя российскому руководству за отказ уступить абсурдным требованиям «вернуть» Курильские острова, Кисида в своем русофобстве явно перегибает палку, пытаясь разрушить тот уровень отношений между двумя странами, который с большим трудом удалось достичь в предшествующие годы. Речь в первую очередь о резком снижении объема торгово-экономических связей.

Порт Касима, Япония MGA73

В списке запрещенных к экспорту товаров и технологий оказались более 400 наименований, среди которых полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, включая оружие, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование, грузовая техника, самосвалы, бульдозеры, железнодорожные локомотивы, обрабатывающие станки и другое электрическое оборудование, используемое в промышленности. Как было заявлено японским правительством, в Россию не будет экспортироваться ничего, что может помочь ее промышленному развитию.

Поразительно, что при этом Токио считает возможным позволять оставаться своим компаниям в сахалинских нефтегазовых проектах, позволяет заключать соглашения о рыболовстве и добыче в российских водах морской капусты — комбу. И «обижается», когда Москва приостанавливает соглашение в связи с неуплатой предусмотренных сумм за вылавливаемые японцами нашу рыбу и другие морепродукты.

Не удерживает Кисиду и критика соотечественников, которые осуждают политический курс японского правительства на доведение до уровня разрыва политических, дипломатических, торгово-экономических, культурных и иных отношений. В связи с этим следует определить как поистине стоическое терпение российского правительства, которое пока ограничилось лишь политическим ответом на враждебную политику Токио. Было объявлено о прекращении переговоров о «мирном договоре» — эвфемизме японских территориальных притязаний, отказе от несуразных планов допуска японских компаний на Курилы при предоставлении японцам статуса «экстерриториальности», приостановке так называемого «безвизового обмена».

Панорама морского пирса в Южно-Курильске Андрей Шапран © ИА REGNUM

Но японцы — нация прагматиков, которая уважает только тех, кто может постоять за себя, при необходимости дать сдачи. Речь не идет о том, что надо в ответ на враждебную политику Токио угрожать японцам оружием, как представляет дело японская пропаганда. Хотелось бы верить, что у Москвы еще немало политических, экономических и других доводов, заставляющих невесть что возомнивших о себе «потомков самураев» задуматься о последствиях столь наглого поведения по отношению к нашей стране, разгромившей развязавший Вторую мировую войну японский милитаризм. Одной из таких политических акций было бы скорейшее восстановление исторической справедливости — внесение в реестр дней воинской славы России даты 3 сентября — Дня Победы над милитаристской Японией.