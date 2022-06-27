Нальчик, 27 июня, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии сделали подарок к 100-летию республики трем творческим коллективам. Им были переданы новые автобусы. Ключи от автотранспорта, на котором коллективы будут ездить на гастроли, вручены Государственному фольклорно-этнографическому ансамблю танца «Балкария», Кабардино-Балкарской государственной филармонии имени Б. Х. Темирканова и Музыкальному театру.

Http://www.gradkostroma.ru Автобус

Проблему транспорта не раз просили решить руководители этих организаций культуры. Теперь, имея комфортабельные автобусы, они смогут еще шире нести в массы традиции и культуру народов республики, знакомить зрителей с классикой и золотым фондом музыкального искусства.

«Теперь гастрольные выезды творческих коллективов республики, благодаря деятельности которых люди, в том числе за рубежом, имеют возможность познакомиться с богатым культурным наследием нашего многонационального народа, станут более комфортными и безопасными», — отметил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.