27 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В марте 2022 года в Ливане прошли парламентские выборы, результаты которых многие эксперты поспешили назвать историческими. По итогам выборов в парламенте появились десятки новых лиц, несвязанных с государственными элитами. Как предполагалось, свежая кровь в правительстве страны позволила бы Ливану преодолеть затянувшийся финансовый и политический кризис. Однако восторги СМИ оказались преждевременными: в правительство Ливана вошли всё те же лица, которым предстоит решать всё те же проблемы.

Артемий Шарапов, , 12:36 — REGNUM Принято считать, что Ближний Восток является самым нестабильным регионом в мире. Однако в этом большом и неоднородном по своей природе регионе есть одна страна, в которой на протяжении всей её истории сохраняется некая стабильность, — это Ливан. Стабильность состоит в том, что Ливан постоянно пребывает в состоянии кризиса.

Ливан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Это может быть политический кризис, финансовый кризис (или оба кризиса сразу), мусорный кризис, топливный кризис или полноценная гражданская война. В настоящий момент страна, которую когда-то называли «Средиземноморской Швейцарией», переживает сразу несколько кризисов, которые выделяются не только на фоне общей ситуации в регионе, но и являются беспрецедентными в мировой истории.

В 2022 году правительство Ливана столкнулось с тем, что в бюджете страны попросту отсутствуют деньги для выплаты зарплат госслужащим. К этому добавился миграционный кризис (имея шесть миллионов населения, Ливан принял не менее миллиона беженцев из Сирии) и всемирный энергетический кризис, из-за которого ряд регионов Ливана остался без топлива.

Дабы проиллюстрировать масштаб ливанских проблем, приведём следующий факт. Из-за крайне неблагополучной финансовой ситуации в стране десятки тысяч ливанцев решили податься на заработки за границу. Однако высокий спрос на документы, позволяющие покинуть страну, привёл к тому, что в мае 2022 года у правительства закончились загранпаспорта. И на момент написания статьи эта проблема так и не была решена.

Протесты в Ливане Shohen books

Ряд экспертов возлагали большие надежды на парламентские выборы, которые прошли в Ливане в марте. По итогам голосования, в парламент попало множество новых лиц, которые смогли обойти своих конкурентов, принадлежащих к ливанским элитам, на волне народного недовольства правительством страны. Можно было предположить, что новые люди войдут в состав нового кабинета министров Ливана и смогут что-то изменить, но эти надежды не оправдались.

Ключевые посты в правительстве страны заняли всё те же лица, что занимали их до выборов. Спикером Национальной ассамблеи был переизбран Набих Берри, занимающий этот пост с 1992 года. Должность премьер-министра Ливана в третий раз занял Наджиб Микати. Должность президента страны пока что остаётся вакантной, однако в целом нужно признать, что влить новую кровь в правительство страны пока так и не получилось.

Некоторая надежда на перемены появилась, когда в конце июня в парламенте несколько застопорился процесс выбора нового премьер-министра. Существовали реальные шансы, что новое правительство возглавит постоянный представитель Ливана при ООН Наваф Салам. Однако этого не произошло, поскольку избрание Салама могло серьёзно нарушить шаткий баланс сил в Ливане, основанный на компромиссах между религиозными и этническими группами.

Отказавшись от перемен и выбрав стабильность, ливанские политические элиты вновь привели к власти старые новые лица, которые принесли за собой в политику огромный ворох застарелых проблем и конфликтов. К сожалению, избрание Микати премьер-министром лишь отсрочит наступление очередного политического кризиса в Ливане.

Наджиб Микати World Economic Forum

Весьма маловероятно, что в ближайшее время ливанские политические партии договорятся о формировании нового правительства страны. При этом уже через два месяца истекают полномочия действующего президента Ливана Мишеля Ауна, который в настоящий момент временно исполняет обязанности главы правительства.

Если к этому сроку не будет сформировано новое правительство, которое назначит нового (или старого) президента, — страна останется без фактического главы. Что означает новый кризис и новые проблемы для многострадальной «Средиземноморской Швейцарии».