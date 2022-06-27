Росприроднадзор взыскивает с актива «Роснефти» 18 млн рублей
Самара, 27 июня, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Самарский арбитраж 19 июля 2022 года планирует рассмотреть иск Росприроднадзора к АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» из дивизиона «Роснефти». Более 18 млн рублей вменяется ответчику как возмещение ущерба объекту охраны окружающей среды, передаёт ИА REGNUM.
Иск от Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям был подан в конце апреля 2022 года. Заседание было назначено только в июне 2022 года. Дело принято судьей Бойко. Истец взыскивает «денежные средства в размере18 582 219 руб. в счет возмещения вреда, причиненного почве». Представитель ответчика возражал против заявленных требований. Прочие детали ещё не сообщались.
АО «Куйбышевский НПЗ» — одно из крупнейших нефтепредприятий Поволжья и с 2007 года входит в дивизион «Роснефти». Предприятие ведет историю с 1943 года.
Напомним, ранее Росприроднадзор взыскал с «дочки» «Норникеля» более 146 млрд рублей. Сумма выступила компенсацией за ущерб, причиненный из-за аварии.