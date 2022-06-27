Самара, 27 июня, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Самарский арбитраж 19 июля 2022 года планирует рассмотреть иск Росприроднадзора к АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» из дивизиона «Роснефти». Более 18 млн рублей вменяется ответчику как возмещение ущерба объекту охраны окружающей среды, передаёт ИА REGNUM.

ИА REGNUM Суд

Иск от Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям был подан в конце апреля 2022 года. Заседание было назначено только в июне 2022 года. Дело принято судьей Бойко. Истец взыскивает «денежные средства в размере18 582 219 руб. в счет возмещения вреда, причиненного почве». Представитель ответчика возражал против заявленных требований. Прочие детали ещё не сообщались.

Напомним, ранее Росприроднадзор взыскал с «дочки» «Норникеля» более 146 млрд рублей. Сумма выступила компенсацией за ущерб, причиненный из-за аварии.