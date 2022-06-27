Симферополь, 27 июня, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Новое штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым 28 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Согласно прогнозу, на полуострове ожидаются кратковременные дожди, в центральных, южных и восточных районах очень сильные дожди, грозы, днем град, шквал 15-20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода бушует на полуострове с 24 июня. В Симферополе и Симферопольском районе введён режим ЧС межмуниципального уровня. Из-за подтопления принято решение об эвакуации воспитанников Белогорского интерната.