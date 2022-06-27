Томск, 27 июня, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. 14 больных госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 132 406. Жертвами коронавируса стали 857 человек.

Выздоровели после COVID-19 за сутки 25 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус в регионе победили 130 763 жителя.