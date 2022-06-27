Донецк, 27 июня, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования обстреляли населённые пункты Доломитное и Еленовка в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Доломитного со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:57 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено два снаряда калибра 152 мм.

Также указывается, что в 11:20 ВСУ выпустили по Еленовке девять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник рассказал, что на данный момент все мирные граждане, которых украинские нацисты удерживали в качестве заложников на территории завода «Азот» в Северодонецке, освобождены.