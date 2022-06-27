Санкт-Петербург, 27 июня, 2022, 12:08 — ИА Регнум. На водоёмах Ленинградской области за прошедшую неделю погибли трое несовершеннолетних, ещё один ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области.

Утопление

Первый трагический случай произошёл 21 июня 2022 года. Двухгодовалый ребёнок утонул в реке Выбье в Кингисеппском районе. Затем 23 июня у садоводства «Захожье-2» в Тосненском районе погиб подросток, купаясь в Юрьевском озере. Ещё один несовершеннолетний утонул 26 июня в Лемболовском озере рядом с СНТ «Красная нить» Всеволожского района. В конце недели 11-летняя девочка попала в больницу в тяжёлом состоянии, после того, как ушла под воду в озере Озёрное в Выборгском районе Ленобласти.

По всем случаям сотрудники правоохранительных органов проводят доследственные проверки. При наличии законных оснований будут возбуждены уголовные дела.

В следственном управлении напомнили, что чаще всего причиной смертей на водоёмах является то, что купание происходит вне оборудованных мест, а также при несоблюдении правил поведения на воде, при купании в алкогольном опьянении.

Из-за повышения температуры в Ленинградской области спасательные службы переходят на круглосуточный режим работы.