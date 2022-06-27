Хост, Афганистан, 27 июня, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Пострадавшие от землетрясения в афганской провинции Хост жалуются на отсутствие помощи, сообщает газета «8 Собх».

aitoff Землетрясение

В уезде Спера люди, пострадавшие в результате подземных толчков, говорят, что до сих пор не получили никакой помощи. По словам жителя кишлака Ризви Песарли, кишлак стёрт с лица земли, а люди теперь живут под открытым небом.

Он добавил, что пока только одно агентство помощи из провинции Логар предоставило пострадавшим 100 одеял, десять палаток и десять пластиковых ковров.

Жалобы поступают на фоне того, что в провинции Хост и Пактика хлынул поток внутренней и иностранной помощи жертвам недавнего землетрясения.

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